Khadija Mahécor Diouf : « 2024, entre répression et résilience, une nouvelle ère pour Golf Sud et Pastef éclot enfin... »

Dans un entretien exclusif accordé à Dakaractu, la maire de Golf Sud, Khadija Mahécor Diouf, dresse un bilan sans concession de l'année 2024, marquée par des défis politiques et personnels.



Membre du parti Pastef, Khadija revient sur les répressions qui ont emprisonné plusieurs leaders de son mouvement et forcé d’autres comme elle à l'exil, des moments de grande souffrance où l'engagement politique a été mis à l'épreuve. Malgré ces difficultés, un renouveau d’espoir a émergé, notamment après la victoire électorale éclatante de son parti, symbolisant la résilience et la ténacité des militants. L'humilité de Sonko, qui a choisi de soutenir Diomaye après son incapacité de participer aux élections, a particulièrement touché la maire, témoignant de la grandeur de son leadership.







Pour Khadija Mahécor, 2024 fut une année de douloureuses épreuves, mais aussi de grandes satisfactions. Les élections législatives ont été une étape cruciale, car elles ont permis au pouvoir de s'assurer d'une majorité pour accélérer le développement du pays. La vision 2050, élaborée par le gouvernement, représente selon elle la véritable rupture attendue, inscrivant le Sénégal sur une trajectoire de transformation et de progrès. Si l’année fut marquée par la souffrance et l’incertitude, elle annonce également le début d’une nouvelle ère pleine de promesses pour son parti et pour la commune de Golf Sud.