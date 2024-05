Keur-Moussa: Le Dg de Dangote Cement Sénégal procède à l'inauguration du CEM du Village de Khinine d’une valeur de 77 millions de FCFA

Le Collège d’enseignement moyen secondaire (CEM) de Khinine, village situé dans la zone Centre numéro 2 de la commune de Keur-Moussa, a été inauguré, ce mercredi 29 mai 2024.



Ainsi, la cérémonie a été paraphée en présence du Directeur-Général de Dangote Cement-Senegal (DCS), Ousmane Mbaye, de ses collaborateurs, du maire de Keur-Moussa, Momar Ciss, des autorités administratives et éducatives de la zone.



" Financé par Dangote Cement Senegal dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), l’établissement de proximité est constitué de six (6) salles de classe, d’un (1) bloc administratif et de deux (2) blocs sanitaires, dont un pour Garçons et un pour Filles, composé, chacun, de 4 box sanitaires. Les travaux ont, au total, coûté soixante-dix-sept (77) millions de FCFA. « La pertinence d’une telle réalisation n’est plus à démontrer. Le village de Khinine comme d’ailleurs l’ensemble de la commune de Keur-Moussa, est confronté à une croissance démographique considérable. Il ne polarise pas moins de 36 villages et l’établissement secondaire le plus proche est situé à 7 km », a souligné le Directeur-Général de Dangote Cement-Senegal, Ousmane Mbaye.



" Dangote Cement Senegal qui accorde une attention particulière à l’EDUCATION au sein des communautés hôtes a investi ces dernières années pas moins de 220 millions de FCFA dans la construction d’équipements scolaires dans les communes implantées dans sa zone d’activité (Pout, Keur-Moussa, Diass, et Mont-Rolland)", a-t-il poursuivi.



Il a aussi rappelé " Dans la commune de Keur-Moussa, Dangote Cement-Senegal a déjà financé la construction du CEM du village de Niakhip, et de nouvelles salles de cours dans le village de Galane. Dans la commune de Pout, en septembre 2021, le quartier Sant-Yallah a étrenné son école élémentaire (d’une valeur de 47,5 millions de FCFA). À Thicky, dans la commune de Diass, une école élémentaire a été édifiée, en novembre 2020, grâce à un financement de 27 millions de FCFA de Dangote Cement-Senegal. Les lycées de Diass et de Toglou sont en cours de réfection et d’extension, avec la construction de nouvelles salles de classe, de nouvelles salles des professeurs, pour un montant global de 34 millions de FCFA. Les autres secteurs sociaux comme la santé, l’autonomisation socio-économique des femmes, des jeunes, la protection de l’environnement, etc., reçoivent également la même attention. Une enveloppe de 130 millions de FCFA a été consacrée à la construction de centres de santé et de maternités à Pout, Mont-Rolland et Keur-Moussa".