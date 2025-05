Kayes : Les attaques terroristes s'intensifient et s'approchent dangereusement de la frontière sénégalo-malienne

Une attaque terroriste s'est encore produite ce 24 mai 2025. En effet, des hommes armés ont attaqué le site d'une entreprise chinoise à Tringa-Marena, sur l'axe Bamako-Kayes, où ils ont incendié des engins roulants, dont des grues, des tracteurs et des camions-citernes.



Cette énième attaque a eu lieu à environ 80 km de Kayes et 180 km de Kidira, jouxtant ainsi la frontière sénégalaise. Bien que l'attaque se soit produite en territoire malien, elle est suffisante pour que la sécurité soit davantage renforcée sur cet axe.



À noter qu'hormis les importants dégâts matériels, l'attaque a semé la terreur parmi les travailleurs et les populations locales. « Nous exprimons notre profonde indignation face à cette violence gratuite qui vise à déstabiliser notre région et à entraver son développement », a déclaré dans un communiqué le mouvement « Je suis les routes de Kayes ».



Sur place, des voix se sont également élevées pour appeler à la vigilance et à l'unité face à la menace terroriste.