Karim Wade est le candidat des 3P: « le parcours, le projet et le profil… »(Ibrahima Diop, député PDS)

Député de l’Europe du Nord et du centre, Ibrahima Diop face aux éloges de certains députés à leurs candidats, oriente le débat vers Karim Wade qui détiendrait le meilleur projet pour le Sénégal : « certains députés vantent les éloges de leur candidat mais nous n’allons pas accepter les débats de bas étages, cette élection doit se baser sur des programmes et notre candidat reste le meilleur car, il est celui des 3 P: Parcours, Projet et Profil » a indiqué le député de la diaspora, Ibrahima Diop à l’occasion de l’examen du budget du ministère des finances.