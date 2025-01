Kaolack/régularisation des deux roues : Les conducteurs moto taxi en colère interpellent le PM Sonko et Yankhoba Diémé

Les conducteurs de vélos taxi Jakarta sont très remontés contre les nouvelles mesures des autorités. En cause, d’énormes erreurs ont été notées dans la récente circulaire publiée et portant régularisation des motos-taxis Jakarta si l’on se fie à ces derniers. Ils déplorent le délai très court de moins de trois mois (6 janvier-13 mars) qui leur est donné pour avoir une assurance, un CMC et une plaque d’immatriculation. S’y ajoute, regrettent-ils, que ces décisions sont prises sans leur implication. Ils ont ainsi lancé un appel au PM Ousmane Sonko et à leur ministre de tutelle Yankhoba Diémé.