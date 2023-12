Kaolack/ Préparatifs des 72 heures du Sine-saloum: Le comité d'organisation procède à la réhabilitation des structures sanitaires, des écoles...

En prélude à la prochaine édition des 72 heures du Sine-saloum ( 12, 13 et 14 janvier), le comité d'organisation avec à sa tête le président Fallou Kébé, a procédé ce week-end à la réhabilitation des postes de santé de Sam et de Diamaguène, du centre de référence de Léona etc.



Le mur de l'école de Ngane et l’ancienne gouvernance de Kaolack n'ont pas été laissés en rade dans ce projet de réhabilitation des infrastructures de Kaolack. Dans ce même élan de solidarité, le village d'enfants SOS a été doté d'une quinzaine de ventilateurs.



L'initiateur des 72 heures du Sine-saloum, par ailleurs président de l'Asc Saloum, a informé que du matériel médical sera mis à la disposition des structures sanitaires ciblées. En plus, les délégués de quartier seront accompagnés à travers l'achat de chaises et de bâches pour leur permettre d'avoir des revenus afin de fonctionner normalement..