Kaolack/PENC’Eau : « Cette nouvelle lettre de politique sectorielle sera co-construite, participative, inclusive et l’ensemble des sénégalais pourraient demain s’y retrouver... » (Cheikh Tidiane Dièye, ministre)

Le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement et l’ensemble des parties prenantes en charge de la gestion de l’eau se sont penchés pendant trois jours sur les gestions intégrées de l’eau, l’accès sécurisé à l’eau, notamment l’assainissement. En effet, l’eau représente un maillon essentiel pour le développement et la transformation structurelle de notre économie. C’est dans ce sillage que s’inscrit ce conclave de trois jours visant à changer de paradigme pour une gestion efficiente du liquide précieux à l’horizon 2050, conformément à la vision du Président de la République. « Nous sommes sortis avec des rapports très bien élaborés, très profonds, complets avec des recommandations qui nous permettront sans doute d’alimenter la nouvelle lettre de politique sectorielle », dira le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Avant d’ajouter : « La nouvelle lettre de politique sectorielle qui sera adossée à ce nouveau paradigme dans le cadre de la nouvelle vision sera inédite. Elle sera co construite, participative et inclusive. Et l’ensemble des Sénégalaises et des sénégalais pourraient demain s’y retrouver... »