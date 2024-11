Kaolack/PENC’EAU : «Nous voulons que la nouvelle lettre de politique sectorielle en matière d’eau et d’assainissement soit la lettre de tous les Sénégalais» (Cheikh Tidiaye Dièye, ministre)

Le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, les représentants de la société civile, des organisations associatives, syndicales et de producteurs, du secteur privé, des syndicats de travailleurs, des consuméristes et des usagers du service public sont en conclave pour trois jours à Kaolack. En effet, cette initiative entre en droite ligne avec le concept PENC’EAU.Il s’agira au terme de ces trois jours de partage et d’échanges, de jeter les bases d’une politique de gestion des ressources en eau et de l’assainissement centrée sur les attentes de tous les acteurs tout en étant bien articulée avec les agendas régionaux et internationaux. Selon le ministre Cheikh Tidiane Dièye, « en choisissant Kaolack, nous voulons aussi dire à nos concitoyens que l’accès à l’eau et à l’assainissement sera une surpriorité du gouvernement. » La problématique de l’hydraulique dans le monde urbain comme rural, le dispositif organisationnel, la réforme du secteur entre autres seront également au cœur des échanges afin d’apporter des réponses claires au développement socio-économique du pays. « Nul n’a été laissé sur le bord de la route et nous voulons que la nouvelle lettre de politique sectorielle en matière d’eau et d’assainissement soit la lettre de tous les Sénégalais », a-t-il tenu à expliquer.