Kaolack : Le porte-parole de Léona Niasséne montre la voie à Bassirou Diomaye Faye et Sonko

A quelques heures de l’investiture du 5ème président de la République du Sénégal, le porte-parole de la famille de Léona Niasséne, Cheikh Ahmed Babacar Niasse est monté au créneau pour féliciter Bassirou Diomaye Faye et le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Il a aussi magnifié l’engagement du Président Macky Sall et de son ministre de l’intérieur pour la tenue d’une élection présidentielle transparente qui a permis à la majorité des sénégalais de porter leur choix sur le candidat Bassirou Diomaye Faye. « Si le Président Macky Sall avait prêté une oreille à d’autres gens, le pire allait arriver », a-t-il précisé. Le porte-parole de Léona Niasséne a aussi conseillé à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye d’éviter le manque de concertation en toute chose, la partialité, d’être imbu par leur égo, de proscrire dans leur champ d’action le manque d’impartialité et de toujours se rappeler du jour où les Sénégalais ont, avec engagement et détermination, porté leur espoir en eux pour les hisser au sommet de l’Etat. « En 1962, c’est ce qui avait installé une discorde entre Senghor et Mamadou Dia et plus tard installa un climat délétère entre ce dernier et le pouvoir spirituel», rappelle-t-il. Cependant, Cheikh Ahmed Babacar Niasse a également invité le 5ème président du Sénégal à donner une place importante à l’agriculture et à l’industrialisation dans son programme de développement du pays.