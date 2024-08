Kaolack: Le dealer de chanvre indien, L. Ndoye décéde au cours de son évacuation, une crise d'asthme serait à l'origine

Un incident très rare s'est produit hier, soir un peu avant 19 heures. En effet, un grand dealer de chanvre indien, El hadji Malick Ndoye alias Lébou Ndoye est décédé quelques heures après son arrestation par les FDS qui avaient effectué une décente à son domicile. Les faits se sont produits hier soir a Ndramé Escale( région de Kaolack).



La victime (la soixantaine) était mariée et père de deux enfants (Un garçon et une fille). Selon notre source, Lébou Ndoye a piqué, au cours de son évacuation par les FDS, une crise d'asthme avant de rendre l'âme. Il sera ensuite évacué au centre hospitalier régional où le médecin légiste a confirmé son décès. Les résultats de l'autopsie qui sont attendus permettront toutefois de déterminer les vraies causes de ce décès.

Nous y reviendrons...