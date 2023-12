Kaolack: Le collectif des maires pour la défense des Intérêts des communes monte au créneau et dit halte à la marginalisation des maires

Les membres du collectif des maires pour la défense des Intérêts des communes se sont réunis hier à Kaolack.



Il s'agit, disent-ils, d'un cadre d'échanges et de réflexion pour porter " un plaidoyer fort en faveur des collectivités territoriales".



Arborant des brassards rouges, les membres dudit collectif ont dit " halte à la marginalisation des maires". Avant d'évoquer les difficultés auxquelles les communes sont confrontées paralysant du coup le développement des collectivités territoriales.



Parmi ses revendications, le collectif a listé " la non effectivité du Pacasen rural malgré les engagements et les instructions du président de la République, le retard dans le transfert des fonds aux collectivités territoriales, la non exécution des conventions du PNDL, le retard récurrent des paiements des agents du FERA et de Xëyu Ndaw Yi etc".



Par Moussa Fall