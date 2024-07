Kaolack : « Je n’ai rien à dire sur ce nouveau régime car, il ne nous respecte pas » (Papi Gaye)

Le leader du mouvement « le Réveil Kaolackois », Papy Gaye a dit haut et fort ce que beaucoup de fils de Ndangane pensent tout bas d’une part et d’autre part qui fait souvent l’objet d’échanges parfois même houleux dans certains grand-places, les foyers entre autres. En effet, ce dernier déplore et regrette beaucoup que Kaolack soit, selon lui, laissée en rade par les autorités du nouveau régime. Qui, après 100 jours aux commandes ne se sont pas rendues dans cette grande cité religieuse qui a voté pour eux à plus de 50% lors de la présidentielle 2024. « Je n’ai rien à dire sur ce nouveau régime parce qu’il ne nous respecte pas. Nous n’avons pas de ministres ni de directeurs généraux. Ce nouveau régime ne respecte pas nos chefs religieux », a-t-il craché en marge de la traditionnelle distribution de viandes aux populations pour les besoins de la fête de la Tamkharite. Papy Gaye qui s’est autoproclamé unique leader de Kaolack est d’avis que sa cité manque de leader à même de répondre aux besoins pressant d’assainissement de cette cité qui a non seulement perdu son lustre d’antan mais où les milliers de jeunes s’adonnent au métier de conducteur de mototaxi jakarta pour s’en sortir financièrement.