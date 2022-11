Kaoack / Réunion de Taxawu Sénégal : Diockel Gadiaga tacle sévèrement le régime en place et invalide la troisième candidature du président Macky Sall.

Les membres de la coalition Taxawu Sénégal de Kaolack se sont réunis ce week-end pour les préparatifs de la tournée nationale de leur leader, Khalifa Sall.



À cette occasion, le coordinateur Diockel Gadiaga n'a pas été tendre avec le régime en place. Après avoir dénoncé la politique de l'État, notamment les bourses familiales qui selon lui, sont non seulement mal réparties mais également ont une connotation politique, n'a pas manqué de mentionner pour le regretter, le faible prix du kg de l'arachide fixé par le président Macky Sall, le manque d'emploi pour la jeunesse, etc...



Revenant sur la prochaine présidentielle, Diockel Gadiaga d'invalider d'office l'éventuelle candidature du patron de Bby. Et d'ajouter que si jamais il y a forcing, la majorité présidentielle connaîtra un revers historique...