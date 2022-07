KOLDA : l'hôpital régional complètement inondé par les eaux...

L'hôpital régional de Kolda a été complètement inondé par la pluie de ce vendredi 08 juillet. La forte pluie est entrée partout, bloquant l'accès aux différents services et voies d'entrée. D'ailleurs et pire encore, les salles de patients sont remplies d'eau. Et actuellement, l'heure est à l'évacuation de ces eaux.



Il faut rappeler que ces derniers temps les travailleurs dénonçaient l'état désastreux de l'hôpital. Et cette inondation de l'établissement illustre parfaitement leur cri du cœur.



Aujourd'hui, cet hôpital a besoin de travaux de réhabilitation aussi bien de l'infrastructure que du plateau technique...