KOLDA : Moussa Baldé, Abdoulaye Bibi Baldé, Mamadou Salif Sow, Fabouly Gaye, Aïssatou Tipa Diallo, Bamol Baldé, une opposition dans la constance...

L'année 2024 sera marquée à Kolda, à l'image du pays par des évènements politiques, sociaux, culturels. Dans cette dynamique, des hommes ont marqué les esprits par leur position à l'heure où d'autres leaders se ruaient vers la mouvance présidentielle. Il s'agit de Moussa Baldé (PCD/Apr), d'Abdoulaye Bibi Baldé (ex Apr/DG), de Mamadou Salif Sow (Peps), de Fabouly Gaye (mouvement jog jotna), de Bamol Baldé (BBY) et d'Aissatou Tipa Diallo (bby) qui ont choisi de rester dans l'opposition. Et ils ont décidé d'y rester à l'heure où certains leaders ont choisi d'accompagner la mouvance présidentielle. D'ailleurs, les récentes législatives sont très illustratives de cette situation. Ainsi, le maire de Kolda Mame Boye Diao et Abdourahmane Baldé dit Doura du mouvement Kolda debout ont décidé de soutenir Pastef pour les législatives de novembre 2024.

C'est fort de ce constat que Fabouly Gaye et Aïssatou Tipa Diallo ont choisi de se battre dans l'opposition en l'annonçant lors d'un point de presse. Avec cette déclaration, ils ont surpris plus d'un au Fouladou et au niveau national, à l'heure où la transhumance vers Pastef bat son apogée. D'ailleurs, Moussa Baldé, Abdoulaye Bibi Baldé et Mamadou Salif Sow en tant que ténors politiques locaux sont restés dans l'opposition.

Quant à Abdoulaye Bibi Baldé malgré sa démission de l'APR avant les législatives n'a rejoint aucune formation politique ou donné une consigne de vote.

Pour Mamadou Salif Sow et Moussa Baldé tous les deux candidats malheureux à la députation sont aussi restés dans la même dynamique.

Dans sa prise de parole récemment, Bamol Baldé soutient qu'il reste dans l'opposition avec Macky Sall. Dans la foulée, il précise que sa dignité ne lui permettait pas de quitter le navire du Bby avec la panoplie de réalisations sous l'ère du président Macky Sall.