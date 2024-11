KOLDA / Législatives : La coalition « Samm sa Kaddù » et Barthélémy Dias chauffent les fouladounabé et taclent les transhumants…

Arrivée vers les coups de 18 heures, la coalition « Sàmm sa Kaddù » a été accueillie en grande pompe au Fouladou à la tête de laquelle Barthélémy Dias.

Ainsi, c’est une occasion choisie par Thierno Bocoum porte-parole du jour, de tacler les transhumants de la région qui selon lui, sont partis seuls sans les militants.

Dans la foulée, il précise que l’assemblée nationale doit revenir à l’opposition comme l’avait dit Sonko en étant à l’opposition en son temps pour imposer une cohabitation. En ce sens, il a appelé les populations à voter pour une large victoire pour s’ériger contre le « coup d’état rampant ». D’ailleurs, de la nuit au matin de ce samedi l’hôtel n’a pas désempli de militants.



Dans une ambiance surchauffée, Thierno Bocoum avance « Kolda est une région de dignité, d’honneur et de paix. Et pour régler les problèmes des populations, nous devons aller vers une cohabition à l’assemblée nationale. » En ce sens, il rappelle « nous ne cherchons pas à être ni deuxième ou troisième, mais nous voulons la majorité a l’assemblée nationale. Ainsi, nous allons régler le problème des sénégalais et cela va nous permettre de déjouer le coup d’état rampant... »



À cela, il ajoute : « Kolda dispose de richesses basées sur l’agriculture et l’élevage qui ne devraient pas refléter les statistiques de l’ANSD (une des régions les plus pauvres). Dans la même lancée, nous allons nous battre pour la valorisation du marché Diaobé et la finition des travaux de la boucle du Fouladou. Et pour mettre un terme à vos souffrances, il faudra glisser dans l’urne, le 17 novembre prochain, le bulletin de Samm sa Kaddù … »