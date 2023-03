KOLDA : La police saisit plus de 20 kilogrammes de chanvre indien…

Les hommes du commissaire Malick Dieng ont saisi plus de 20 kilogrammes de chanvre indien et arrêté les deux trafiquants dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et les stupéfiants. En effet, c’est dans la nuit du 16 au 17 mars que la brigade de recherche a fait cette saisie importante de chanvre indien sur l’axe Carrefour-Diaroumé-Kolda. Ainsi, le commissaire Malick Dieng estime qu’il s’agit de deux jeunes conducteurs de motos jakarta originaires de Vélingara. Ils ont transité par Kolda à partir de Carrefour-Diaroumé. Ils transportaient la drogue qui a été appréhendée en même temps. Ces individus selon lui toujours, s’adonnaient à un important trafic de chanvre indien entre Vélingara, Diaobé, Carrefour-Diaroumé et Kolda.



Revenant sur les faits, Malick Dieng de poursuivre «quand nous avons reçu l’information notre brigade de recherche a été mise au parfum afin de mettre en place une opération de surveillance et d’observation. Et c’est ce dispositif qui a permis de mettre la main sur les trafiquants et la drogue. » Dans la foulée, il soutient que « c’est la deuxième opération que nous avons menée en moins de deux mois au cours de laquelle deux jeunes qui détenaient par devers eux 3,5 kg de chanvre indien avaient été interpellés. En ce sens, je rappelle que ces deux jeunes sont aussi originaires de Diaobé et effectuaient le même trajet pour leur trafic illicite de chanvre indien. »



Dans la même dynamique, précise le commissaire Malick Dieng « notre mission est la sécurité des personnes et des biens. C’est pourquoi, nous restons en alerte tout le temps pour lutter contre l’insécurité. » A cela, il invite les populations « à prêter davantage main forte à leur police pour la sécurité civile. Et je précise que c’est aussi grâce à la collaboration des populations que nous avons pu enregistrer ces résultats… »



Madou Diallo