KOLDA : Cheikh Oumar Gaye (DG/ ANASER) « La mise en circulation du pont permettra d’améliorer la mobilité urbaine… jouer fortement sur la sécurité routière… 70% des accidents relèvent… »

Le DG de l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), Cheikh Oumar Gaye, estime que la mise en circulation du pont de Hiléle permettra d’améliorer la circulation urbaine et de réduire les accidents à Kolda. Il faut rappeler que la circulation dans la commune est très serrée avec les motos jakarata et les véhicules occasionnant souvent des accidents « mortels ». Mais aujourd’hui, avec ce pont, les autres axes vont être désengorgés et permettre une fluidité de la circulation avec moins de risque.



À l’en croire, « en milieu urbain, la fréquence des accidents est très régulière du fait des motos jakarata. En ce sens, nous pensons que 70 % des accidents que nous dénombrons à Kolda relèvent des motos jakarata. C’est pourquoi, une importance capitale doit être accordée à ce type de transport en terme de sensibilisation, d’enseignement et de prise en charge pour éviter ces morts que nous comptons sur les routes. »



Revenant sur l’importance du pont, il souligne : « le pont de Hiléle est une vieille doléance des populations. D’ailleurs, on salue l’engagement des populations de Kolda qui ont eu de par eux-mêmes à faire un ouvrage de fortune pour faciliter leur circulation. Mais heureusement, avec l’engagement que l’État avait pris, on a fini par résoudre définitivement le problème en mettant en place ce pont. »



Dans la foulée, il précise « la mise en circulation du pont permettra d’améliorer la mobilité urbaine mais aussi de jouer fortement sur la sécurité routière. Les accidents sont dus à trois facteurs que sont les infrastructures, les véhicules et le comportement humain. Dans la prise en charge de la sécurité des usagers, la qualité des infrastructures, l’inspection et l’audit du secteur routier sont d’une importance capitale. En ce sens, il s’agit de la signalisation routière, les normes de géométrie routière. À cela s’ajoutent pour une bonne gestion de la circulation, les passages de piétons, les barrières de sécurité pour les agglomérations traversées, limitation de vitesse… »