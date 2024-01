KOLDA : Amadou Ba (PM) "Nous avons eu droit à un accueil exceptionnel... Le travail entamé par le président Macky Sall va être poursuivi et renforcé..."

En tournée économique dans la région, le PM Amadou Ba estime que le travail entamé par le président Macky Sall va être"poursuivi et renforcé" pour le développement du pays. Dans la foulée, il a salué l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par les populations, surtout les jeunes. C'est pourquoi lors du point de presse accordé aux médias, il précise qu'il accorde une "attention particulière" à ces derniers car ils attendent beaucoup du gouvernement.



À l'en croire, "nous sommes en tournée économique dans la région pour voir un peu l'état des infrastructures et si tout se passe très bien sur le terrain. En ce sens, nous avons visité le nouveau marché de Diaobé, une initiative du président Macky Sall suite à un incendie. D'ailleurs, nous sommes très satisfaits des travaux.



Bientôt, les commerçants vont occuper les lieux de ce marché qui a une vocation sous régionale." À celà, il ajoute : "après nous sommes allés dans le Médina Yoro Foula sur l'axe menant vers Fafacourou où nous avons constaté un bon avancement des travaux de la route. Et enfin, nous terminons la visite dans les locaux du nouveau siège de la SODAGRI en cours d'achèvement. Et cette société est très importante car nous voyons que les producteurs nourrissent de grandes ambitions pour la souveraineté alimentaire.



C'est pourquoi, une fois à Dakar, je prendrai toutes les dispositions nécessaires afin que le DG et son équipe regagnent leurs nouveaux locaux." C'est fort de ces constats qu'il poursuit : "c'est le lieu pour moi de féliciter le président du Conseil départemental, l'ensemble des autorités communales et les populations pour l'accueil. De Vélingara à Kolda, nous avons eu droit à un accueil exceptionnel."



D'ailleurs, "nous étions très fiers de voir tous ces jeunes venir avec nous sur une distance de près de 10 km. Ils étaient des milliers et des milliers et cela nous réconforte et nous montre que le travail entamé par le président Macky Sall doit être poursuivi et renforcé. À ce titre, l'objectif comme je le dis toujours, c'est de faire encore plus et mieux.



Et quand je dis que la jeunesse n'est pas l'avenir, mais le présent ils l'ont demontré aujourd'hui avec l'accueil en montrant qu'ils attendent beaucoup du gouvernement du Premier Ministre. En ce sens, je veillerai quand même à en faire une priorité..."