KOLDA : 200 kg de chanvre indien et 5 motos saisis, deux trafiquants arrêtés.

Ce 24 juin la brigade de Sédhiou a saisi dans son secteur 200 kg de chanvre indien, 5 motos et arrêté deux trafiquants tandis que les trois autres ont pris la poudre d’escampette.



« C’est un élément de la brigade de Sédhiou qui avait en charge les secteurs de Diana Malary, Sakar, Missirah et Saré Faring qui a intercepté très tôt le matin vers 6 heures, 5 cyclistes qui pensaient que le dispositif du couvre-feu était levé. Et deux d’entre eux ont été interpelés après une course poursuite. Et après une fouille minutieuse de leurs bagages, on a pu mettre la main sur 200 kg de chanvre indien et les 5 motos qui servaient au transport. Ils sont de nationalité Bissau guinéenne », a indiqué le capitaine de la compagnie de Kolda lors de leur point de presse organisé ce mercredi 24 juin.



À cette saisie s’ajoute celle qui a été opérée 48 heures plus tôt concernant 235 kg de chanvre indien. Ces opérations entrent dans le cadre de la lutte contre la covid-19 pour veiller au respect du couvre-feu. Le produit provient du secteur de la forêt de Bignona où actuellement c’est le moment de la récolte. Ces saisies sont le résultat des opérations de sécurisation et ont une valeur marchande de 40 millions, selon toujours la gendarmerie...