Juve : muet en Italie, mauvais perdant... "L'égoïste" Ronaldo est pointé du doigt

«Karim Benzema 5 - Cristiano Ronaldo 0.» Ce dimanche, le quotidien AS est sans pitié pour le Portugais, qui vient de terminer un troisième match de Serie A sans marquer. Pendant que «KB9» s'éclate au Real Madrid. Toujours aussi taquins, nos confrères espagnols font mine d'oublier que le quintuple Ballon d'Or a besoin d'un temps d'adaptation à la Serie A. C'est effectivement l'avis de Massimiliano Allegri sur un championnat réputé difficile pour les buteurs.



Allegri rassure son attaquant



«La Serie A est un championnat où les équipes défendent avec beaucoup de qualité. Je ne sais pas si c'est le meilleur championnat européen dans ce domaine mais je pense simplement que les équipes sont très fortes défensivement, et c'est pareil pour les entraîneurs. Ils regardent chaque rencontre et analysent comment priver l'adversaire du moindre espace» , a expliqué l'entraîneur turinois, conscient que sa star aura du mal à terminer avec 40 réalisations. Revenu tardivement de vacances après le Mondial, Cristiano Ronaldo n'est pas non plus au top de sa forme. La preuve en chiffres puisque CR7, avec 23 tirs sans but en trois matchs, possède le pire ratio parmi les 5 grands championnats européens, souligne BR Football. Connaissant le personnage, cette statistique doit fortement l'agacer, surtout après la remise des trophées de l'UEFA.



Dalic démonte Ronaldo !



En effet, malgré ses 15 buts en Ligue des Champions la saison dernière, l'ancien Merengue a vu Luka Modric lui chiper le prix du joueur de l'année dans cette compétition. Cristiano Ronaldo, lui, a seulement été élu meilleur attaquant. De quoi provoquer la colère du Bianconero et de son agent Jorge Mendes ! L'international portugais ne s'est même pas rendu à la cérémonie jeudi à Monaco... Une attitude critiquée ces derniers jours, notamment par le sélectionneur croate Zlatko Dalic, pas tendre avec l'ancien Red Devil.

«Ronaldo est un égoïste, je ne voudrai jamais de lui dans mon équipe ! Il fait partie de ces joueurs qui pensent : "tant que je marque, peu importe si on perd" » , a taclé le technicien dans les colonnes de Sportske Novosti. La Croatie étant opposée au Portugal jeudi en amical, CR7 a bien fait de zapper ce rassemblement pour se concentrer sur la Juve. Une autre décision qui fait beaucoup parler…