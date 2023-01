Justice : «Le spectacle, que donnent aujourd’hui certains avocats, n’honore pas cette noble professionnelle qui remet totalement en cause leur rôle d’acteurs de la justice » (Bâtonnier des avocats)

Le bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal n’a pas râté ses confrères qui selon lui s’activent et se donnent «en spectacle, ce qui n’honore pas la profession». Maitre Mamadou Seck a remonté les bretelles à ces confrères devant le président de la République qui présidait l’ouverture de la rentrée solennelle des cours et tribunaux de l’exercice 2022-2023.



«L’avocat doit fournir en toute indépendance l’assistance légale dont le client a besoin. Le spectacle que donne aujourd’hui certains avocats face à leurs clients, ou faisant de leur office un fond de commerce politique n’honore pas cette noble professionnelle qui remet totalement en cause leur rôle d’acteurs de la justice» fait savoir maître Mamadou Seck.