Justice : L’ex Dg du COUD, Sitor Ndour, traîne Dame Mbodj au tribunal et lui réclame 500 millions FCFA !

Pour des propos portés à l'encontre de Sitor Ndour, Dame Mbodj va devoir se présenter devant le juge correctionnel. Le Quotidien Les Echos de ce lundi informe que l'ancien Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar a, en effet, trainé en justice l'activiste, pour le délit de diffamation. Selon Sitor Ndour, Dame Mbodj, après son acquittement dans l'affaire de viol pour lequel il a été jugé, a soutenu qu'il a bel et bien violé la fille et que son acquittement est un scandale. Des accusations qui ont poussé Sitor à lui a servir une citation directe pour diffamation en plus de lui réclamer 500 millions de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice causé. L'affaire sera évoquée le 24 août prochain.

