Journée sans blouse : les étudiants de l'amicale de la faculté de médecine se solidarisent avec les « blouses blanches ».

Le décès de la dame Astou Sokhna à la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga a fini de paralyser le système sanitaire au Sénégal ce jeudi avec la grève des blouses blanches. Il y a quelques jours, le procureur a situé les responsabilités et a déféré au parquet quatre sage-femmes.

Dans la même mouvance, l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop soutient le mouvement de grève et a décidé, à travers un communiqué qui nous est parvenu, de s'aligner dans le mouvement national entamé par l'ensemble des syndicats de la santé et déclare une journée sans cours, ni stage.

Le communiqué fustige « le déferlement de masse envers toute la corporation médicale qui, pourtant dans l'exercice de sa mission de tous les jours, a toujours consenti d'énormes sacrifices pour prodiguer des soins de santé de qualité malgré un système sanitaire défaillant et morbide. L'amicale condamne l'attitude de nos autorités qui au lieu de faire un diagnostic introspectif du système de santé à mille maux et d'ouvrir une enquête impartiale se sont précipitées à désigner des responsables sans aucun fondement judiciaire ».