Journée mondiale des récupérateurs : entre baisse de revenus et manque d’assistance, les acteurs plaident pour leur implication dans le Promoged

L’événement a permis de révéler les derniers résultats de l’étude de WIEGO sur l’impact de la Covid-19 sur les récupérateur•trice•s et de mobiliser les autorités sur les besoins prioritaires des récupérateur•trice•s dont l’avenir est directement menacé par la mise en œuvre du projet de transformation de la décharge de Mbeubeuss (PROMOGED).



Selon le rapport, 80% des ménages de récupérateur•trice•s, ont subi en 2021, une baisse de revenus et plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les adultes de leurs familles avaient souffert de faim dont majoritairement les femmes. 7 récupératrices sur 10 par exemple déclarent que l’augmentation des responsabilités ménagères les ont empêché d’aller au travail ou de travailler le même nombre d’heures par rapport à février 2020.



En plus des difficultés liées à l’impact de la pandémie, des menaces ont également été soulevées par les récupérateur•trice•s.



À les croire, même si Mbeubeuss restait ouverte, 67% des récupérateur•trice•s déclarent qu’il est maintenant plus difficile d’accéder aux recyclables. Ils expliquent cela par les chocs de la chaîne d’approvisionnement causés par les mesures mises en place par l’UCG et des préparatifs pour l’implémentation du Promoged. Au nombre de 2 000 réunis autour de « Bokk Diom » dont 400 femmes, les récupérateurs ont saisi cette journée qui leur est dédiée pour plaider leur implication en amont et en aval dans le projet du Promoged...