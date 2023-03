Journée mondiale de l'eau : Dangote Cement Senegal met en place des actions proactives pour une gestion durable des ressources en eau

Pour jouer sa partition contre les impacts du réchauffement climatique, le personnel de Dangote Cement Senegal (DCS) a effectué, à l'occasion de la célébration de Journée Mondiale de l'Eau, une série de visites avec des étudiants de l'UFR Sciences de l'Ingénieur de l'Université de Thiès. "Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement", est le thème de cette présente édition. Pour montrer la performance de l'usine en matière d'utilisation rationnelle de l'eau, lors de cette journée, le personnel de DCS et les étudiants de l'UFR Sciences de l'Ingénieur se sont rendus à la plantation utilisant le recyclage de l'eau, ensuite aux tours de refroidissement des gaz pour montrer aux jeunes leurs méthodes de conservation de l'eau. Ainsi, pour clore cette journée, ils ont tenu une session de formation sur l'accélération du changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement avec le personnel de DCS et les étudiants. Selon le chef du département Mines de DCS, Layti Ndiaye, qui est revenu sur l'importance de cette journée, "l'eau qui est source de vie et qui a une importance capitale pour la survie de l'humanité, est actuellement menacée. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette journée pour sensibiliser les étudiants à une gestion durable de l'eau."

Poursuivant, il estime que la problématique du réchauffement climatique et les changements au niveau de la planète qui se manifestent à travers l'avancée du désert, doit être prise en charge de façon globale. " À Dangote Cement Senegal, il y a déjà une politique et des actions proactives pour l'optimisation, le recyclage de l'eau et une gestion durable des ressources en eau (...)", dira Layti Ndiaye. Qui a tenu à expliquer que pour atteindre leur objectif, un certain nombre d'approches opérationnelles ont été initiées pour une meilleure optimisation de l'eau au niveau de la cimenterie. "Au niveau du four, nous avons opté pour la ventilation plutôt que l'utilisation de l'eau. Au niveau de la centrale, nous avons opté pour le recyclage des eaux usées sans compter les projets d'amélioration continue qui vont permettre d'augmenter le pourcentage de récupération des eaux à recycler", dit-il. Et d'ajouter : "Au niveau de l'usine, nous avons quatre forages dont l'utilisation se fait par alternance sans compter les campagnes de reboisement pour lutter contre l'évaporation et la dégradation

du sol".

Docteur Soda Loum Sakho, enseignant-chercheur à l'université de Thiès : "Cette visite à Dangote Cement Senegal a été très instructive pour nos étudiants"

"Nous sommes venus voir ce qui se fait à Dangote Cement Senegal en terme d'utilisation de l’eau parce que nous formons des étudiants aux métiers qui sont connectés à la ressource eau et d'autres qui sont formés aux métiers liés à l'environnement", a-t-elle soutenu. Elle poursuit : "Nous avons pu rencontrer différents collaborateurs lors de cette visite, et qui nous ont permis de voir et de comprendre comment l'eau est utilisée et comment ils arrivent à la réinjecter dans le circuit. Cela montre que nous sommes dans un circuit mature qui permet d'utiliser l'eau de manière efficiente, efficace et de diminuer les prélèvements au niveau de la nappe phréatique".



Elle a aussi magnifié cette initiative de leur partenaire qui a permis aux apprenants de mieux comprendre l'aspect théorique et même pratique de leurs cours. "Cela a été très instructif pour nos étudiants. Ils ont réussi à voir toute la partie théorique qu'ils reçoivent en cours via les enseignements, et également l'aspect pratique qu'ils ont pu voir dans cette entreprise au cours de cette visite", conclut-elle.