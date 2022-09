Journée internationale de la paix / Ndèye Marie Thiam Diédhiou, (PFPC) : « c’est un moment pour que la voix des femmes soit entendue dans le processus de paix en Casamance »

En prélude de la journée internationale de la paix prévue ce 21 septembre 2022, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance (PFPC) a organisé un panel sous le thème : « Nouveau contexte du conflit : relance et consolidation du processus de paix en Casamance ». Ce panel a réuni tous les observateurs de la crise qui doivent à la sortie proposer un document à présenter sur la table du gouvernement et du MFDC.

Une occasion pour Ndèye Marie Thiam Diédhiou de préciser les objectifs de la rencontre qui sont « d'identifier et disséquer les menaces réelles de risque de résurgence du conflit. Des propositions de sortie de crise seront soumises aux ayants droit. Ça sera un moment pour saluer les avancées considérables qu’il faut noter dans le processus de paix. C’est un moment de plaidoyer pour que la voix des femmes soit entendue dans le processus de paix », conclut la dame.