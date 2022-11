Journée des forces armées : Le chef de l’État engage l’armée « dans la mise en œuvre des stratégies opérationnelles face aux différentes formes de criminalité »

À l’occasion de la journée des forces armées qu’il présidait ce matin au camp Dial Diop de Dakar, le président Macky Sall a encouragé l’armée sénégalaise à poursuivre les opérations pour la préservation des ressources du pays. Dans ce sens, le chef suprême des armées engage les autorités des Forces de défense et de sécurité à rester mobilisées dans la mise en œuvre des stratégies opérationnelles. « Dans un monde de compétition acharnée, un monde sans cesse percuté par des forces diffuses et malveillantes, il nous faut sans cesse prendre en charge les défis sécuritaires liés à la sauvegarde de nos ressources minières, hydro électriques, fauniques, halieutiques et forestières, sans compter l’exploitation prochaine de nos ressources en hydrocarbures. J’ai particulièrement à l’esprit la nécessité de poursuivre sans répit la lutte contre le pillage de nos ressources halieutiques, forestières, la boulimie foncière et l’orpaillage clandestin, entre autres actes délictueux qui portent préjudice aux générations actuelles et futures. J’engage les autorités des Forces de défense et de sécurité à rester mobilisées dans la mise en œuvre des stratégies opérationnelles pour faire face aux différentes formes de criminalité qui affectent nos ressources », a lancé le chef de l'Etat Macky Sall.

Le chef suprême des armées qui rappelle que le Sénégal a beaucoup investi pour sa sécurité se dit plus que jamais déterminé à soutenir, à encore investir pour le rayonnement de l’armée sénégalaise. « Déjà, nous avons consenti d’importants investissements au profit de nos Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes air, mer, terre, afin de les mettre à la hauteur des défis et des enjeux de l’heure. Et je reste plus que jamais déterminé à soutenir la montée en puissance et la modernisation de nos Forces armées ; parce que face à la multiplication et à la complexité des périls, il n’y a pas de prix pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique et social de notre pays », précisera Macky Sall qui salue la pertinence du thème : « Forces armées et préservation des ressources naturelles », choisi pour cette édition 2022 de la journée nationale des forces armées au Sénégal.

Pour le chef de l’État, « par les temps qui courent, ce thème, pertinent par lui-même, est d’une résonance particulière. En effet, sous l’autorité du commandement civil, l’une des missions primordiales des Forces armées est de veiller à la surveillance des ressources nationales. Mais aujourd’hui, la raréfaction de ces ressources, due à la dégradation continue de l’environnement, aux pillages et trafics illicites de tous genres, renchérit davantage les enjeux autour de la protection de ces richesses, souvent non renouvelables. S’y ajoutent les gaspillages liés à des modes de consommation abusifs, les périls à nos frontières et la multiplication des tensions et conflits de diverses intensités ; autant de facteurs qui replacent les ressources naturelles, notamment alimentaires et énergétiques, au cœur de la souveraineté nationale et de la géopolitique mondiale ».