Journée de sensibilisation sur la lutte contre le tabac : l'association « prévenir » et le professeur Kassé sensibilisent les jeunes sur les addictions en milieu scolaire

En prélude de la journée mondiale sans tabac qui sera célébrée le 31 mai prochain, l’association "prévenir l'avenir avec sérénité" a organisé une journée de sensibilisation afin de lutter contre le tabac. Sous la présence des parents d’élèves, des étudiants du lycée Birago Diop et du groupe ISM, les autorités ont tenu à échanger sur les addictions en milieu scolaire dans le but de sensibiliser les potaches.



En tant que directeur des études du lycée Birago Diop, M. Diouf s’est dit très heureux d’assister à cette journée d’une importance capitale. D'aprés lui, le thème de cette journée est d’une importance capitale car les jeunes ont ce besoin d’être averti, pour éviter toute tentation menant au tabagisme.



Animé par le professeur, Dr Abdou Aziz Kassé, il a été question d’exposer sur le thème : protéger les enfants contre l'ingérence de l’industrie du tabac. Dans son intervention, il assure que l'heure est grave parce que de nouvelles stratégies sont mises en place pour la lutte contre le tabac. 15 personnes en une minute, en un jour 216.000 morts équivalent à un mort de 43 cash de Boeing. En termes plus clairs, il s'agit selon le médecin de lutter contre le tabagisme qui entraîne des morts, des maladies et des handicaps. Selon l'apologie qui a fabriqué l'industrie du tabac, il y a 1,3 milliard de fumeurs soit 80% des PVD. Ce qui fait qu'on a 8 millions de décès annuels, 150 millions de décès cumulés au 20ème siècle et 1 milliard au 21ème siècle. En 2002, si l'on se fonde sur les statistiques du Sénégal, l’âge compris chez les enfants est de 10 à 15 ans soit un taux de 16% pour les garçons et 13 % des filles contre 600.000 adultes qui fument au Sénégal, soit 1/2 millions avec un budget de 6700 F CFA tous les mois. Ce qui revient à dire que pour lui, la moitié de la population va mourir du tabagisme dans 25 ans.

Alors que 82% veulent s’arrêter mais ne peuvent pas parce qu’ils sont sous l’emprise d’une tromperie. Pour la plupart d'entre eux, les prétextes sont soit pour se détendre, pour combattre le stress, pour se concentrer ou pour un besoin de contenance entre autres. À en croire, ces personnes sont trompées par l’industrie du tabac.

En clôturant son exposé, le professeur a appelé tous les acteurs qui participent à cette cause noble, à venir le rejoindre. Le Pr Abdoul Aziz Kassé de se prononcer en ces termes : « tant que je rêverai ensemble, ce ne sera guère qu’un rêve et le jour où ensemble tous les ans, nous rêverons ensemble, ce sera un début de réalité ».