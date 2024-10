Journée de l'Architecture au Sénégal : Les architectes suggèrent de nouveaux modes de construction pour un renouveau du cadre architectural

L'ordre des architectes du Sénégal a célébré la journée de l'architecture, ce lundi 07 octobre 2024. Articulé autour du thème "Evolution typologique de l'habitat à Dakar", les conférenciers ont débattu sur l'évolution, les facteurs et les conséquences, mais aussi sur le rôle et l'adaptabilité des architectes.



Selon Massamba Diop, président de l'ordre des architectes du Sénégal, cette table ronde entre dans le cadre d'un échange qui porte en particulier sur l'évolution de l'habitat social à Dakar. Il est d'une importance capitale dans ce pays que l'on parle d'architecture afin que l'on ramène les fondamentaux parce que "c'est un métier qui a été pendant un certain temps dévoyé et nous avons la ferme volonté de ramener l'architecture à sa place, la place qui sied dans ce pays comme concepteur, comme responsable de l'acte de bâtir, comme responsable de l'aménagement de la ville", d'où cette volonté manifeste d'apporter des réponses très importantes pour redonner à Dakar son visage d'avant. Et pour aboutir à cela, il avance que cela passera par l'architecture inclusive, l'architecture qui traduit toutes leurs pensées culturelles.C'est dans cette optique que s'impose l'implication de tous les architectes pour des réponses concrètes à ce changement systémique tant du point de vue du changement climatique qu'au niveau du développement urbain.



Revenant sur le thème de la table ronde, il s'agit pour eux d'expliquer aux sénegalais les étapes de l'évolution de l'habitat social. Ce dernier a rappelé le visage de Dakar vers les années 1950 ou l'on est passé par des constructions en paillote au profit des immeubles. "L'habitat social a sa place dans Dakar parce que nous avons différentes couches sociales. Il fallait qu'on le démontre à travers l'évolution architecturale, à travers aujourd'hui la construction de Dakar et les possibilités qu'on a pour mettre de l'habitat social dans la capitale et ne pas penser seulement aux standings parce que, ce n'est pas parce qu'on a pas de terres que forcément, on doit faire que du standing.

Cela signifiera isoler une partie de la population ce qui n'est pas quand même acceptable dans un environnement pareil ", a souligné Massamba Diop de l'Ordre des Architectes du Sénégal.