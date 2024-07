Journée Mondiale de lutte contre les Hépatites: l'Hépatite B, une maladie silencieuse

Ce lundi 29 juillet 2024 est célébré à travers le monde, la journée mondiale de lutte contre les Hépatites. Au Sénégal, elle est célébrée cet l'après- midi au ministère de la Santé. Le virus de l'Hépatite B constitue un problème de santé publique à travers le monde. Au Sénégal, le taux de prévalence est de 10%. Les complications de l'Hépatite B entraînent d'autres maladies telles que le cancer du foie et de la Cirrhose.

Une maladie méconnue par les sénégalais mais qui peut être prévenue par un dépistage précoce. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Sénégal est devenu une zone de forte endémie en Afrique si on se base sur la norme de l’Organisation mondiale de la santé indiquant que « les pays qui ont une prévalence de plus de 8 % comme la plupart des pays de l’Afrique Subsaharienne, de l’Asie du Sud Est sont des pays endémiques». Aujourd’hui avec 10% de prévalence, il est noté qu’un Sénégalais sur dix est porteur chronique de l’antigène et donc infecté par l’hépatite B.

Mode de transmission

Il existe plusieurs modes de transmission, on peut avoir les mauvaises pratiques de lutte contre les infections pendant les interventions médicales, chirurgicales et dentaires, une transmission sexuelle chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et de dons de sang réalisés sans dépistage. Une personne non vaccinée peut être contaminée par une relation sexuelle vaginale, anale ou bucco génitale non protégée avec une personne infectée. Il faut rappeler qu’il n’y a pas de transmission du virus de l’hépatite B par l’eau, ni par les aliments, le partage des couverts ou encore l’utilisation de toilettes communes.