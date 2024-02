Journal de la Semaine : Macky Sall face à la presse, le retrait d'une candidate à l'élection et l'actualité internationale

A la date du lundi 19 au vendredi 23 février 2024, la politique sénégalaise a continué à basculer dans l'incertitude et les questionnements.



En effet, le 19 février, Rose Wardini, une des candidates pour la présidentielle sénégalaise de 2024, a annoncé le retrait de sa candidature de la course au palais présidentiel. Désormais 19 prétendants sont en lice.



Malgré tout, il y a une incertitude qui plane sur la tenue de cette élection. D'ailleurs, le président du Sénégal Macky Sall, le jeudi 22 février, a donné une interview télévisée.



Dans les nouvelles internationales, la CEDEAO lève les sanctions contre les pays ouest-africains dirigés par des régimes militaires issus de coups d’Etat, tandis qu'au Burkina Faso des visages connus de la société civile disparaissent de plus en plus, et que le Soudan au fil de son conflit armé perd énormément de citoyens, vidant ainsi le pays pour combler le Tchad.