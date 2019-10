José Mourinho : « Ronaldo "El Phenomeno" était plus fort que CR7 et Messi… »

Le technicien Portugais qui a entraîné Cristiano Ronaldo au Real Madrid a joué de nombreuses fois contre Messi, voit un autre footballeur encore plus fort qu’eux. Selon lui, l’attaquant Brésilien Ronaldo « El Phenomeno » était plus doué avec le ballon, et n’eut été les blessures à répétition qui ont plombé sa carrière, il aurait pu encore atteindre un autre niveau.







« Cristiano Ronaldo et Leo Messi ont eu une carrière plus longue, ils sont restés au sommet chaque jour pendant 15 ans, mais si nous parlons strictement de talent et de compétence, personne ne dépasse Ronaldo. Quand j’étais à Barcelone, j’ai réalisé qu’il était le joueur le plus fort jamais vu sur le terrain. Les blessures ont tué une carrière qui aurait pu être encore plus incroyable, le talent de ce type était incroyable... »







Mourinho a connu Ronaldo au FC Barcelone à l’époque où il travaillait dans le staff catalan.