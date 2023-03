« Jokko Ak Macky » à Sédhiou : Les assurances du chef de l’État à la jeunesse du Pakao

Le président de la République a presque terminé son séjour dans la région de Sédhiou dans le cadre de sa tournée économique. Il ne lui restera que la journée de demain pour retourner à Dakar. Mais avant cela, ce soir, c’est toute la jeunesse du Pakao qui se réunit pour échanger avec le chef de l’État à travers ce cadre dénommé « Jokko Ak Macky ».

Une belle opportunité pour le président Macky Sall de recueillir les avis des jeunes de la localité pour une bonne prise en charge de leurs préoccupations et mieux gérer cette région qui regorge de ressources pour se mettre sur les rampes de l’émergence.



La région de Sédhiou aura son ISEP de même que son centre de formation professionnelle selon les activités économiques basées par exemple sur les métiers de l’élevage, l’agriculture, le numérique. Ce sont les indications du chef de l’État qui rassure que le monde la formation professionnelle va se charger de cette question pour la région de Sédhiou dans les mois à venir.

Pour ce qui est du stade municipal de Sédhiou, le président de la République rassure que toutes les commodités seront de mise pour permettre à la jeunesse de mener ses activités sportives dans ce stade.



La maison de la jeunesse et de la citoyenneté dont la construction a été lancée ce mercredi à Goudomp a été saluée par la jeunesse du Pakao. Le chef de l’État a même rappelé l’importance de ce lieu de partage qui prend le relais des Cedps, révolus, qui laissent la place à la modernité. Le président de la République a par ailleurs rappelé à la jeunesse que la sphère administrative est aussi prévue, même si les urgences étaient du côté du cadre de vie et des besoins urgents des populations.



En résumé, le discours du président de la République Macky Sall rassure quant au programme de développement qui va se poursuivre dans la région. Toutefois, il faut y aller par étape, disséquer les urgences, les résoudre et avancer pas à pas tout en tenant un discours franc aux populations.