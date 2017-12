Johnny Hallyday est décédé

Johnny Hallyday, monstre sacré de la chanson française, est décédé. Le chanteur a succombé à 74 ans à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d'un an, a annoncé mercredi sa femme Laeticia dans un communiqué transmis à l'AFP.



« Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité », dit-elle.



Le mois dernier, le chanteur avait été admis à l'hôpital pour détresse respiratoire. Hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années, l'ex- « idole des jeunes » avait notamment été placée en coma artificiel à Los Angeles, en décembre 2009, à la suite de complications consécutives à l'opération d'une hernie discale et avait par la suite déclaré avoir frôlé la mort.



Johnny Hallyday a bâti pendant plus d'un demi-siècle sa carrière de chanteur et d'inusable homme de scène sur la passion du rock américain et de son aura première de rébellion.



110 millions de disques



Marathonien des tournées qui font le lien avec les publics, Johnny Hallyday a vendu plus de 110 millions de disques, enregistré plus de 40 albums et un millier de chansons dont un quart d'adaptations, surtout de titres américains ou britanniques.



« On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday », a réagi l'Elysée dans un communiqué, ajoutant que le chanteur « a fait entrer une part d'Amérique dans notre Panthéon national ».







Parmi ses titres les plus connus figurent « L'idole des jeunes », « Retiens la nuit », « Le Pénitencier », ou « Que je t'aime » dans les années 1960. Ont suivi dans les années 1970 « Le bon temps du rock'n'roll », « J'ai oublié de vivre », « Gabrielle », « Toute la musique que j'aime », « Ma gueule » et « Fils de personne ».



On citera pour la suite « Quelque chose de Tennessee' », « Rock'n'roll attitude », « Sang pour sang » ou encore « Allumer le feu ».