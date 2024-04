Jeunesse / Papa Malick Ndour passant le témoin à Khady D. Gaye : « C’est un ministère difficile, mais… »

C’est dans les locaux situés à la cité Keur Gorgui que s’est déroulée cet après midi, la passation de service entre le ministre de la jeunesse sortant, Papa Malick Ndour et celle qui aura en sus la charge des départements des sports et de la culture, Khady Diène Gaye. Un secteur qui est plein de défis. D’ailleurs, c’est ce que lui fera savoir son prédécesseur, Papa Malick Ndour qui lui passe le témoin. « C’est un ministère stratégique. Tu entendras toutes sortes de critiques. Mais il faut savoir tenir fort et avancer », conseille le ministre sortant.



Dans la même dynamique, l’ancien coordonnateur du PRODAC remercie son leader l’ancien président Macky Sall pour lui avoir fait confiance durant plusieurs années et en le reconduisant au poste ministériel qu'il va désormais quitter pour laisser la ministre Khady Diène Gaye faire valoir ses compétences.