Jeremy Awori prend la tête du Groupe Ecobank en tant que nouveau directeur général

Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, a le plaisir d'annoncer que Jeremy Awori a officiellement pris ses fonctions de directeur général du Groupe Ecobank.



S’exprimant sur sa nouvelle fonction, Jeremy Awori a précisé : « C’est une opportunité formidable de mener Ecobank à la prochaine étape de sa stratégie de croissance. L’Afrique offre des perspectives prometteuses. Ecobank occupe une position unique pour apporter un changement systématique dans le secteur bancaire au niveau panafricain, en s’appuyant sur l'empreinte géographique qu'elle a déjà établie. » « Grâce à notre plateforme unique, nous sommes bien positionnés pour offrir des produits et des solutions financières aux pays, aux grandes entreprises et aux PME afin de tirer parti des innombrables ressources disponibles sur le continent, et des diverses opportunités de commerce et d’investissement.



Nous fournissons également des services financiers adaptés, accessibles et abordables qui répondent aux besoins changeants d'un continent dynamique, jeune et entreprenant. La marque et l'héritage de Ecobank continuent d'être une source de fierté », a conclu Jeremy Awori. Alain Nkontchou, président du conseil d’administration du Groupe Ecobank, a ajouté : « Les qualités exceptionnelles et démontrées de Jeremy Awori – un leader efficace axé sur les résultats et doté d'une connaissance approfondie du paysage bancaire africain – font de lui le choix idéal pour piloter la croissance du Groupe Ecobank à l'ère actuelle marquée par des changements rapides au niveau mondial et continental ». Le président du Groupe a également indiqué que Jeremy Awori bénéficie du soutien total du conseil d'administration de ETI.



Jeremy Awori apporte avec lui plus de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont près de dix ans en tant que directeur général de Absa Bank Kenya Plc. Avant de rejoindre Absa, il a occupé des postes de direction à Standard Chartered Bank au Moyen-Orient et en Afrique. Sa grande expertise, ses compétences et son savoir-faire dans le secteur font de lui un atout précieux pour le Groupe Ecobank.