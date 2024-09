«Je ne suis pas là pour que l’on me dicte la conduite à tenir ! » (Ousmane Diagne, ministre de la justice)

Ce jeudi, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a confirmé l'installation officielle du pôle judiciaire et financier, marquée par la désignation des magistrats le 9 juillet dernier. D’après lui, cette étape cruciale s'est déroulée avant même qu'ils aient eu un siège officiel, illustrant ainsi l'urgence et l'importance accordées à cette nouvelle institution.



Par ailleurs, le garde des sceaux a affirmé que : « la loi sur le pool financier, nous l’avons trouvée déjà votée et promulguée. Cette loi, promulguée le 2 août 2023, remplace la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) et confère au pôle financier des attributions significatives en matière d'infractions graves…»



En outre, Ousmane Diagne a insisté sur la nécessité d’une justice indépendante : « Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour qu’on me dicte la conduite à tenir ! Et, jusqu’à présent je dois reconnaître qu’on nous a laissé la pleine liberté de nos mouvements et veillerons et a ce que cet état de fait perdure. »