JIA/Semaine de l'alphabétisation 2022 : « Le Focus sera mis sur le Numérique et la diversification des lieux de formation… » (MEN)

La Journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée le 08 Septembre 2022. La Journée internationale de l’alphabétisation ou International Literacy Day est proclamée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) le 17 novembre 1965. Son but est de souligner l'importance de l'alphabétisation pour les individus, communautés et sociétés et aussi d'augmenter indirectement la santé des individus. Au Sénégal, le ministère de l’Éducation nationale, à travers la Direction de l’Alphabétisation et des Langues nationales (DALN), organise du 08 au 14 septembre 2022, la 47ème édition de la Semaine nationale de l’Alphabétisation (SNA) sur toute l’étendue du territoire.



Mamadou Talla, le Ministre de l’Éducation Nationale, est revenu sur l'importance de cette journée. Selon ce dernier, « nous nous félicitons du fait que le Sénégal est toujours au rendez-vous », dira-t-il. Car selon toujours ce dernier, c’est une occasion de partager et de dégager de nouvelles orientation. « Il faut dire que dans le monde, nous constatons plus de 700 000 d’individus qui ne sont pas alphabétisés et il ne faut pas croiser les bras. C’est dans ce sens qu’il faut innover pour aller vers les personnes qui sont directement concernées. Alors nous allons investir les quartiers et des lieux de travail, avec l’apprentissage, les écoles, associer les acteurs… Le Focus est mis sur le numérique qui sera utilisé comme support qui nous permettra d’atteindre notre objectif », fera-t-il savoir.



La Cérémonie officielle de lancement des activités aura lieu le jeudi 08 septembre 2022 à la salle CEIBA de la Sphère ministérielle de Diamniadio. Le thème retenu est : « la diversification et la transformation des espaces d’apprentissage d’alphabétisation face aux défis liés au développement du capital humain. »