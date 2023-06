Interrogé sur son avenir en club, Kalidou Koulibaly s’énerve : « Je ne parle que de l’équipe nationale ! »

Tantôt annoncé du côté de l’Inter de Milan ou vers un retour dans son club de cœur, le Napoli, le nom du défenseur sénégalais est également évoqué du côté de l’Arabie Saoudite, en ce début de mercato estival. Interrogé sur son avenir, ce mardi, en conférence de presse, Kalidou Koulibaly, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2026 (40 millions d’euros en provenance de Naples) n’a pas vraiment apprécié la question.



Sur la défensive, il estime qu’il est « irrespectueux » de parler de Chelsea en pleine préparation d’un match officiel avec l’équipe nationale du Sénégal. « Répondre à quoi de toute façon ? On est là en équipe nationale, vous me parlez de Chelsea, du Napoli et de l’Arabie Saoudite. On est au Sénégal, respectons le Sénégal. Quand je suis au Sénégal, je ne parle que de l’équipe nationale ! Quand je suis à Chelsea je ne parle que de Chelsea ! »

Une réponse expéditive de Koulibaly qui a ajouté qu’il sera meilleur la saison prochaine, avec les Blues. Un départ ne semble pour le moment pas être à l’ordre du jour…