Interdiction de marche : absence d’unanimité chez les Taximen

Du rond-point Liberté 5 au rond-point du Jet d’eau, la présence des policiers a fortement été notée, pour cause, les taximen avaient déposé une note au préfet de Dakar pour une autorisation de marche, occasion pour eux de dénoncer les difficultés rencontrées avec l’avènement des Yango et autres. Cette marche, n'ayant pas été autorisée, une discordance aura été constatée entre les taximen, car pour ceux de Liberté 5, la prise de décision ne les concernent pas étant donné que personne n’en a parlé avec eux.



Pour le syndicaliste Pape Diouf, ceci n’est pas le combat du syndicat, mais le combat de tout taximan. Des négociations avec le ministère de tutelle se sont tenues aujourd’hui avec l’ensemble des acteurs et les syndicalistes espèrent que des propositions bénéfiques en découleront...