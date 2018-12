Intelligence économique au Sénégal : Les experts réunis à Dakar prônent la mise en place d’un référentiel de formation

Après avoir abrité le lancement de l’intelligence économique en Afrique en 2008, Dakar a accueilli les 13 et 14 décembre la troisième édition des Assises africaines de l’intelligence économique. Des experts, des personnalités de différents pays africains ainsi que des diplomates et des représentants d’organisations communautaires ont participé aux panels et tables rondes portant essentiellement sur les processus et méthodes liés à ce levier stratégique qu’est l’intelligence économique.

Ces ateliers de partage ont permis d’identifier les initiatives réalisées dans chaque pays en fonction de ses spécificités locales et de ses réalités culturelles. Au cours des travaux, les acteurs en intelligence économique ont émis une volonté de mettre en œuvre un référentiel de formation pour une parfaite maîtrise et une sécurisation des informations économiques à communiquer. Une recommandation qui sera d‘ailleurs portée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr Mary Teuw Niane et à toutes les autorités administratives de ce pays.