Instabilité Politique : le PIT recadre « Yewwi » dans son bras de fer avec le gouvernement…

Les membres du Parti de l’indépendance et du travail PIT/Sénégal se sont prononcés sur la situation politique nationale. Le ministre du travail, Samba Sy, secrétaire du comité central est convaincu de l’entière et pleine responsabilité de la coalition Yewwi Askan Wi dans la tournure que reprennent les choses.



Le PIT appelle l’ensemble des sénégalais à ne point fermer leur œil et laisser prospérer ces adeptes d’une démarche rappelant étrangement les ravageuses méthodes fascistes : travestissement de vérité, propagande tous azimuts, endoctrinement à tout crin, mystification et construction au forceps de super héros, recours permanent à la violence...