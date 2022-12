Insolite à l'hémicycle / Récidive : Ndèye Satala Diop se la coule encore douce dans les bras de Morphée

Décidément, et à juste raison devrait-on se demander si notre l'assemblée nationale est un lieu dortoir. En effet, après avoir été surprise une première fois bien blottie dans les bras de Morphée, la députée de la diaspora de la coalition YAW, Ndèye Satala Diop a encore remis ça. Elle récidive de fort belle manière en pleine session budgétaire. Et elle n'est d'ailleurs pas la seule dans cas, puisque la députée Fatou Gaye de Wallu a été elle aussi surprise en train de dormir lors de ladite session. Comme si, le manque de sommeil est le mal le plus partagé par les femmes de l'opposition de cette 14 ème législature ou, pour elles la question budgétaire est un sujet ennuyeux...