Insolite / Saint-Louis : Le tarmac de l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye complètement inondé à moins de trois mois de son inauguration.

Les images sont tellement insolites que l’on se croirait être dans un port et non un aéroport. En effet, inauguré le 14 Juillet 2022 par le président Macky Sall, l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis n’a pas attendu la vétusté de son ouvrage pour voir son tarmac inondé, voire occupé entièrement par les eaux de pluie.



Pourtant les travaux qui ont duré deux ans, ont coûté 24 milliards de francs CFA à l’État du Sénégal.

Ce qui est inadmissible aux yeux de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. « Les images sont-elles vraiment celles de l’aéroport de Saint-Louis Ousmane Masseck N’Diaye, entièrement inondé ? », s’interroge Abdoul Mbaye.



Pour le président du parti ACT qui réagissait dans son compte Twitter, cette situation doit faire l’objet d’audit impératif pour justifier son coût. « Un aéroport est toujours conçu pour échapper aux inondations. Une autre piste d’audit impérative pour justifier son coût ! Combien de projets PSE prendront l’eau ? », propose Abdoul Mbaye.



Dans les réseaux sociaux aussi, les images suscitent beaucoup de commentaires et les gens s’interrogent si réellement les 24 milliards annoncés ont été injectés dans les travaux de cet aéroport qui constitue selon le Président Macky Sall « une réconciliation de la ville avec son histoire dans l’aviation civile » …