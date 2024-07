Inondations à Touba - Serigne Modou Bousso Dieng plonge le pied dans les eaux et interpelle Abdou Lahad Ka et S. E. Bassirou Diomaye Faye

Touba est clairement dans une situation compliquée après deux pluies seulement. La presque totalité des quartiers sont pris en otage par des eaux pluviales assez abondantes. Plus de 300 maisons ont été abandonnées. Suffisant pour alerter le Docteur Serigne Modou Bousso Dieng. Le chef religieux a, ainsi, effectué une tournée, histoire d’être au chevet des populations sinistrées non sans souhaiter des solutions urgentes.



« Cette situation est invivable! Touba, en tant que deuxième ville économique et démographique du Sénégal, ne devrait pas vivre ce drame. Les responsabilités de la mairie et de l’État sont engagées. J’invite le maire à réagir au plus vite. J’invite aussi le Président de la République à prendre les mesures qui s’imposent! » Le chef religieux et leader d’opinion de profiter de l’occasion pour interpeller le Premier ministre qu’il appelle « subtilement » Koromak. Il signale à Ousmane Sonko que la situation de Touba est une très grande priorité...