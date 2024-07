Inondations à Kaolack/ 1ère forte pluie (95 mm): Cheikh Tidiane Dièye invite tous les services à mutualiser leurs efforts pour soulager les populations

A peine les premières gouttes sont tombées (95 mm), ce dimanche, plusieurs quartiers dans la cité de Ndangane sont envahis par les eaux de pluie. Certains bassins préparés en conséquence n’ont pas pu régler le problème. Venu à Kaolack pour constater les dégâts, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye a tenu à rassurer les populations sur cette urgence du moment. Il a invité dans le cadre d’une démarche rationnelle tous les services et démembrement à une large mutualisation des efforts pour apporter des solutions à ce problème des inondations en cette période d’hivernage.



«L’assainissement et les problèmes de réseaux ne peuvent pas être réglés pendant cette saison des pluies. Il y a des projets de l'État qui vont démarrer l’année prochaine et Kaolack fait partie des villes prioritaires. Mais pour le moment, il faudra mutualiser les efforts dans le cadre d’une démarche inclusive et rationnelle pour trouver des solutions concertées visant à soulager les populations », déclare-t-il. Non sans ajouter : « l’engagement communautaire est essentiel. Cette année nous ne pouvons qu’apporter des solutions d’urgence».



Il a témoigné toute sa solidarité aux populations victimes des inondations avant de magnifier le soutien des sapeurs-pompiers et les efforts de l’armée qui a été mobilisée pour soulager rapidement les populations.