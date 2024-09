Infrastructures et cadre de vie : la ville de Dakar a déboursé un montant de 15 milliards

Sur le plan des infrastructures et le cadre de vie, rénovation et réhabilitation de la voirie, un montant de 15 Milliards a été déboursé pour une durée de 3 ans, a affirmé l’édile de la ville de Dakar, Barthélémy Dias.



En termes de réalisation, il y a les travaux d’extension et d’entretien de la voirie de la ville de Dakar. Plus de 157 km de routes communales ont été réhabilités, 11 km de nouvelles routes dans 18 communes de la ville de Dakar. Pour lui, « l’amélioration du cadre de vie passe par la création d’espaces aménagés et à cet effet la ville de Dakar est à pied d’œuvre pour rendre la capitale belle et attrayante ». C’est pour cela que plus de 55 jardins publics sont en cours de réalisation, l’installation des toilettes publiques aménagés dans plusieurs espaces, la prise en charge des grands axes de la ville ainsi que plusieurs autres endroits qui reçoivent du monde, la mise en place de 200 toilettes publiques prévues pour un montant de plus de 3 milliards de FCFA sur une durée de 3 ans.



Dans le cadre du désencombrement des principales artères, la ville de Dakar a déjà construit 3 centres commerciaux pour les marchands tabliers et ambulants. D’ailleurs, une procédure de sélection des partenaires est en cours pour l’exploitation de ces centres commerciaux. Pour ce qui est de l’éclairage public, grâce au projet Relamping, Dakar est devenue la 2ème ville d’Afrique la plus éclairée, 60000 points lumineux soit une densité de 700 points au Km2.



Au-delà de cet éclairage public, la ville de Dakar a démarré aussi l’éclairage solaire de bâtiments publics et lieux de culte dont la Cathédrale de Dakar, les Grandes mosquées de Dieuppeul et des Parcelles assainies, Massalikoul Jinaan. Le mausolée de Diamalaye et la grande Mosquée de Dakar sont prévus dans la seconde phase du projet.



Un vaste programme de pavage en cours d'exécution déjà 218 192 mètres carré de pavés posés et 64 117 mètres linéaires de bordure réalisés. Des lieux de sépulture ne sont pas en reste tels que les cimetières Saint Lazare de Béthanie et Yoff qui offrent un visage reluisant.



Dieynaba Agne