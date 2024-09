Inflation : Le gouverneur de la BCEAO prédit une tendance baissière grâce à une meilleure production agricole

Interpellé sur la tendance haussière de l'inflation dans la zone, lors du point de presse qui a suivi la réunion du comité de politique monétaire (CPM), ce mercredi 11 septembre, le gouverneur de la BCEAO annonce une baisse de l'inflation d'ici la fin de l'année, en se basant sur la campagne agricole à venir et les prévisions des institutions financières sur la baisse les prix des produits alimentaires dans les prochains mois.



"L'inflation que nous avons observée au 2e trimestre est de 4,1 et comme je vous ai dit, celle de juillet est de 4,4. C'est cette dynamique haussière de l'inflation qui a été notre préoccupation, celle du CPM. Cette hausse est due à la hausse des produits alimentaires parce que la campagne agricole a été moins bonne. Sur les perspectives à court terme, je dis qu'on s'attend à une meilleure production agricole au niveau de la région pour la campagne 2024-2025", fait savoir M. Jean Claude Kassi Brou.

"Cette meilleure production agricole va avoir un impact sur les prix. On prévoit qu'il va y avoir une baisse des prix des produits alimentaires importés par notre région. Et ces prévisions, elles proviennent de la Banque Mondiale, du FMI, des institutions internationales qui font cette prévision", a indiqué le Gouverneur de la BCEAO, lors d'un point de presse au siège à Dakar.

Mieux, poursuit-il, "Elles (les prévisions) nous disent que les prix des produits alimentaires au niveau international vont baisser. Certains pays ont baissé certains produits et quand on combine tous ces éléments, on anticipe sur le fait que malgré que nous soyons à 4,4% en Juillet, je pense qu"il va y avoir un inflation qui va baisser, on va finir l'année autour de 3,7%", a révélé le gouverneur de la Bceao.