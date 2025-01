Infanticide ou malheur tragique ? Une jeune fille de 18 ans accusée d’infanticide risque 5 ans de réclusion criminelle après avoir étranglé son bébé à l’aide d’un foulard

Une affaire tragique a secoué la Chambre criminelle de Dakar ce mardi, lorsque Maguette Diouf, une jeune fille de 18 ans, a comparu pour être jugée pour l’infanticide de son nouveau-né. Accusée d’avoir tué son bébé en l’étranglant à l’aide d’un foulard, cette histoire déchirante soulève de nombreuses interrogations sur les circonstances de cet acte dramatique et les responsabilités de chacun. L’Observateur a suivi cette affaire qui marquera les esprits, et s’intéresse à la manière dont la jeune fille a traversé cette épreuve, ainsi qu’aux éléments contradictoires qui ont émergé lors de l’audience.







Une grossesse secrète et un accouchement solitaire







Le 26 décembre 2021, dans un contexte familial tendu et des inquiétudes profondes, Maguette Diouf accouche seule, sans assistance médicale, et dans le plus grand secret. Jusqu’à ce jour-là, personne ne se doutait de sa grossesse. Malgré les signes évidents de l’état de grossesse, Maguette avait réussi à dissimuler son ventre sous des vêtements amples. Elle craignait la réaction de sa mère et la pression sociale qui aurait accompagné un tel événement.







Ce jour-là, Maguette ressent des contractions et décide de faire appel à son petit-ami, Mame Absa Guèye, père de l’enfant, qui lui conseille de se rendre à l’hôpital. Mais Maguette, refusant toute aide extérieure, préfère accoucher seule. Après une longue souffrance, le bébé est né, et c’est alors que la jeune mère, dans un geste désespéré, utilise un foulard pour étrangler son bébé avant de le laisser tomber sur le sol.







Le drame révélé : une autopsie qui accable Maguette







Après avoir accouché seule et dans l’incapacité de supporter la douleur, Maguette finit par appeler sa tante pour la conduire à l’hôpital. Les médecins, stupéfaits, constatent que le bébé porte des traces de strangulation et sont rapidement alertés de la gravité de la situation. L’autopsie réalisée par la suite révèle que l’enfant est né vivant, mais est décédé par asphyxie et hémorragie interne, des résultats qui confirment les pires craintes.







L’incident a bouleversé le petit ami de Maguette, Mame Absa, qui avait exigé une autopsie pour comprendre les circonstances de la mort de son enfant. Après les révélations médicales, la jeune fille a été inculpée d’infanticide et placée sous mandat de dépôt.







Une défense qui peine à convaincre la Chambre criminelle







Devant la Chambre criminelle, Maguette Diouf a contesté les accusations, expliquant qu’elle n’avait jamais eu l’intention de tuer son bébé. Elle se défend en avançant que l’acte aurait été le résultat d’une réaction spontanée et non préméditée. Pourtant, le procureur de la République a estimé que les preuves sont suffisamment accablantes pour prouver l’intention criminelle de la jeune fille, qui a manifestement voulu tuer son bébé. Le parquet a requis une peine de 5 ans de réclusion criminelle.







De leur côté, les avocats de la défense, Mes Iba Mar Diop et Baba Diop, plaident pour l’acquittement de leur cliente, arguant qu’il n’y avait pas d’intention de tuer. Ils soulignent également qu’il n’existe aucune preuve formelle que l’enfant soit né vivant. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict sera rendu le 21 janvier prochain.







Un acte tragique qui soulève de nombreuses questions sociales







Cette tragédie soulève des questions profondes sur la situation des jeunes filles confrontées à des grossesses non désirées, l’absence de soutien familial et les pressions sociales qui peuvent conduire à des actes irréparables. Le cas de Maguette Diouf met également en lumière l’importance de l’accompagnement psychologique et médical dans des situations aussi extrêmes.